УК «Селигер Сити» предложила воспользоваться офисом компании в качестве ПВР

Сотрудники управляющей компании (УК), к которой прикреплен московский ЖК «Селигер Сити», где ранее в этот день произошло возгорание, предложили пострадавшим при пожаре жильцам воспользоваться офисом компании и другими помещениями для временного размещения.
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