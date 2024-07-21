Эндокринолог Павлова рассказала, какая еда ускоряет старение человека

Ученые изучили шесть распространенных режимов питания и оценили их последующие риски для здоровья. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова прокомментировала работы исследователей и объяснила, какая еда способствует старению организма.
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