В Госдуме рассказали о федеральных и региональных выплатах ко Дню Победы

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году государство предусмотрело специальные выплаты для ветеранов и других категорий граждан.