АМБЕРАВТО А5: новые цвета и отличные перспективы

Калининградский автогигант «АВТОТОР» вновь доказывает, что отечественный автопром способен удивлять. Запуск новой линейки флагманского электромобиля АМБЕРАВТО А5, обновление его цветовой гаммы и активное расширение дилерской сети знаменуют собой новый этап в развитии не только бренда, но и всего российского рынка электромобилей.