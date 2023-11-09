Минфин РФ не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

ВУ

Владимир Уфимцев

Дело даже не статье доходов. Во-первых, собственники этих "наливаек" всем давно известны, и это, как правило, "елита местного разлива" - депутаты, предприниматели из 90х, всякое местное ворье и шпана... Но кто же их "обижать" сегодня будет? Вся "поляна" давно поделена и договоренности в силе... А во-во-вторых, и это самое печальное: да плевать они там, "наверху", хотели, что это кому то "внизу" мешает! Бизнес, и ничего личного...