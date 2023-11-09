Инициатива депутатов разрешить жильцам многоквартирных домов ограничивать продажу спиртных напитков в магазинах и кафе, расположенных на первых этажах, не нашло поддержки в кабмине, пишет газета «Известия».
Минфин РФ не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах
Комментарии
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Evgenija Palette
Еще бы! Такая статья дохода...
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1 д.
ВУ
Владимир Уфимцев
Дело даже не статье доходов. Во-первых, собственники этих "наливаек" всем давно известны, и это, как правило, "елита местного разлива" - депутаты, предприниматели из 90х, всякое местное ворье и шпана... Но кто же их "обижать" сегодня будет? Вся "поляна" давно поделена и договоренности в силе... А во-во-вторых, и это самое печальное: да плевать они там, "наверху", хотели, что это кому то "внизу" мешает! Бизнес, и ничего личного...
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1 д.
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