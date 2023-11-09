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Минфин РФ не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

Минфин РФ не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

Инициатива депутатов разрешить жильцам многоквартирных домов ограничивать продажу спиртных напитков в магазинах и кафе, расположенных на первых этажах, не нашло поддержки в кабмине, пишет газета «Известия».

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Комментарии
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Evgenija Palette
Еще бы! Такая статья дохода...
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1 д.
ВУ
Владимир Уфимцев
Дело даже не статье доходов. Во-первых, собственники этих &quot;наливаек&quot; всем давно известны, и это, как правило, &quot;елита местного разлива&quot; - депутаты, предприниматели из 90х, всякое местное ворье и шпана... Но кто же их &quot;обижать&quot; сегодня будет? Вся &quot;поляна&quot; давно поделена и договоренности в силе... А во-во-вторых, и это самое печальное: да плевать они там, &quot;наверху&quot;, хотели, что это кому то &quot;внизу&quot; мешает! Бизнес, и ничего личного...
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1 д.

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