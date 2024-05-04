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Бакаев стал победителем Кубка лиги ОАЭ в составе «Аль-Вахды»

В финале турнира «Аль-Вахда» одержала победу над «Аль-Айном» со счетом 1:0. Бакаев вышел на замену на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

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