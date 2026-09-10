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Пункт-А

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Астраханский рубеж ПВО отбил ночную атаку украинских дронов

Астраханский рубеж ПВО отбил ночную атаку украинских дронов

Массированный налет накрыл 14 субъектов Российской Федерации и два морских бассейна, а одним из южных рубежей обороны вновь выступила Астраханская область.

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