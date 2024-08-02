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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десятков о задаче «Витязя»: «У настоящих спортсменов она одна – выигрывать, брать кубки и медали. Команда точно будет агрессивной и кусачей»

– Поставлена ли уже задача на сезон? – Какая бы официальная задача ни стояла, у настоящих спортсменов она одна: выигрывать каждый матч и завоевывать медали и кубки.

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