Сергей Миронов предложил ввести обязательную 13-ю зарплату в России

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", предложил ввести обязательную 13-ю зарплату в России. Она будет способствовать компенсации инфляции.
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