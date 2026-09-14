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Царьград

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Международный фестиваль 2026 в Екатеринбурге объединил 10 тыс. людей

Международный фестиваль 2026 в Екатеринбурге объединил 10 тыс. людей

В Екатеринбурге на Международном фестивале молодёжи 2026 года прошёл грандиозный парад, объединивший 10 тысяч участников из 191 страны.

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