Посольство Соединённых Штатов в России уже через несколько часов после выступления президента Украины в Верховной раде фактически дезавуировало «План победы» […] The post «План победы»: посольство США похвалило Зеленского за стремление к миру appeared first on Медиакратия.
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