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Россия — не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления

Россия — не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления

Нелегальная миграция станет легальной. А толку то? В 2025 году квота на временное проживание мигрантов в России составит 5,5 тысячи разрешений (ещё 1,65 тысячи — резерв квоты).

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Комментарии
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Марина
мигрантов слишком много. Пусть у себя на Родине трудятся. России нужны умные и профессиональные спецы.
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2 час.
Нина Попова
Постоянно нам втирают, что есть необходимость в мигрантах. Нет такой необходимости. Такая необходимость есть только у владельцев человейников, чтобы заселять их.
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
После развала союза они выгоняли русских из своих республик. А теперь сами к нам приперлись! Вот, пусть назад едут, и там работают и таксистами, и шаурмой торгуют, и на рынке своём...
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12 мин.

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