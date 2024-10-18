Россия — не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления

Марина мигрантов слишком много. Пусть у себя на Родине трудятся. России нужны умные и профессиональные спецы.

Нина Попова Постоянно нам втирают, что есть необходимость в мигрантах. Нет такой необходимости. Такая необходимость есть только у владельцев человейников, чтобы заселять их.