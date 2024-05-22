Медведчук заявил, что с 21 мая некому вести переговоры от имени Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом с 21 мая. Эту информацию прокомментировал в беседе с РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук.
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