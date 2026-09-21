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temapenza

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7 вещей на всю осень: данной для нас капсулы хватает для 10-ов образов — модно и без излишних трат

Осень 2026 года диктует размеренный, однако выразительный стиль. В моде не количество вещей, а их продуманность и способность работать в различных сочетаниях.

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