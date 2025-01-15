СКА расстался с Деанджело, ничьи «Ливерпуля» и «Ман Сити», слухи про отставку Ротенберга, Рублев влетел 112-й ракетке и другие новости

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Через год-два у нас будет поколение, которое обыграет «МЮ»&quot; - ради этого можно и подождать год-два.
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16 час.
Игорь Афанасьев
Тогда уж Ливерпуль, впрочем который мы и так обыгрывали, а «МЮ» находится на 14-м месте.
Ответить
16 час.

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