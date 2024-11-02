Исторический квиз для школьников и студентов прошел в Раменском

В молодежном центре округа прошел тематический квиз «Единство во всем». Мероприятие объединило учеников Раменской школы № 6 и студентов дорожно-строительного техникума в интеллектуальной игре, в которой они проверили свои знания по истории и обществознанию.
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