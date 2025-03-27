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Вечерний Новосибирск

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Причину осложнений после операций на сердце назвали ученые НГУ

Причину осложнений после операций на сердце назвали ученые НГУ

«Мы смогли обследовать порядка ста пятидесяти пациентов и выделили некие молекулы, с помощью которых можно предсказывать возникновение делирия («послеоперационного психоза») с достаточно высокой точностью», – прокомментировал завкафедрой фундаментальной медицины Факультета медицины и психологии НГУ Андрей Покровский.

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