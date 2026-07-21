🚰 В поселках Мирный и Новоозёрное под Евпаторией введут временный график подачи воды Ограничения будут действовать с 22 по 28 июля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚰 В поселках Мирный и Новоозёрное под Евпаторией введут временный график подачи воды Ограничения будут действовать с 22 по 28 июля.