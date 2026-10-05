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Стилист Ри: эстетику 1990-х не стоит переносить в гардероб целиком

Стилист Ри: эстетику 1990-х не стоит переносить в гардероб целиком

Персональный стилист и ведущий преподаватель школы стиля Юлия Ри рассказала, что осенью 2026 года эстетику 1990-х лучше не копировать целиком, а выбирать отдельные элементы и сочетать их с привычными вещами.

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