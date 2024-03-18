Выборы в России стали главной темой польских СМИ

За президентскими выборами в нашей стране пристально следят во всем и еще пристальнее в Европе, а уж что касается наших «заклятых друзей» вроде так называемой «незалежной» или Польши, то там эта тема является самой главной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии