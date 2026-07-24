🌳 Благоустройство парков «Ясная Поляна» в Гаспре и Мойнакского в Евпатории выполнено на 20% Также в высокой степени готовности — набережная «Новая» в Феодосии и сквер на улице им.
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🌳 Благоустройство парков «Ясная Поляна» в Гаспре и Мойнакского в Евпатории выполнено на 20% Также в высокой степени готовности — набережная «Новая» в Феодосии и сквер на улице им.