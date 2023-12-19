Собянин: На выставке-форуме "Россия" стартовала программа "Новый год в Москве"

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ."На международной выставке-форуме "Россия" началась тематическая программа "Новый год в Москве", - об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, пригласив всех желающих в павильон №75 на ВДНХ.