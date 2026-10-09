ВСУ атаковали продуктовый магазин в Энергодаре двумя БПЛА

Мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ атаковали продуктовый магазин в городе двумя БПЛА. «Сегодня ночью, 9 октября, с 00:05 по 00:15 мск двумя БПЛА квадрокоптерного типа был атакован продуктовый магазин «Сова».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тернопольская обл...
- В России собрали ...
- ANSA: Италия може...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым