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ВСУ атаковали продуктовый магазин в Энергодаре двумя БПЛА

ВСУ атаковали продуктовый магазин в Энергодаре двумя БПЛА

Мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ атаковали продуктовый магазин в городе двумя БПЛА. «Сегодня ночью, 9 октября, с 00:05 по 00:15 мск двумя БПЛА квадрокоптерного типа был атакован продуктовый магазин «Сова».

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