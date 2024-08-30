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Почки и желчный пузырь оказались в топ-5 органов, которые можно удалять без риска

Почки и желчный пузырь оказались в топ-5 органов, которые можно удалять без риска

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