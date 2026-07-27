Владимирская область запускает этап премии «Человек труда»

В 33-м регионе объявлено о начале регионального этапа премии «Человек труда». Данный проект, инициированный партией «Единая Россия» в прошлом году в качестве пилотного для всей страны, направлен на восстановление высокого статуса человека созидательного труда.
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