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Ну, за семью!

Ну, за семью!

«Указ президента об объявлении 2024 года Годом семьи в России дает надежду на развитие системы мер социальной поддержки в этой сфере», — заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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