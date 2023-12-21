Ну, за семью!

«Указ президента об объявлении 2024 года Годом семьи в России дает надежду на развитие системы мер социальной поддержки в этой сфере», — заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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