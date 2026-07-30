Сенат США поддержал законопроект о беспрецедентных санкциях против России

Сенат США провёл второе голосование по законопроекту о санкциях против России. Закон предоставит президенту США широкие полномочия по введению внешнеторговых пошлин, включая стопроцентные сборы на ввоз товаров из стран, закупающих российские углеводороды и уран.
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