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Арест Протасевича: украинские националисты проклинают Лукашенко, их оппоненты восхищаются КГБ

Арест Протасевича: украинские националисты проклинают Лукашенко, их оппоненты восхищаются КГБ

В Украине, как и в РФ одной из главных тем вчерашнего дня стало задержание в Минске одного из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, из-за которого посадили самолет, осуществлявший международный рейс Вильнюс - Афины.

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