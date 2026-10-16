Запрет на выезд из-за долгов по алиментам — не абстрактная угроза: так, недавно житель Новосибирска смог улететь к больной родственнице в Армению только после того, как за сутки погасил более 1,4 млн рублей долга.
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