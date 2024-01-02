В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове «очередным популизмом»

Депутат Государственного Совета Республики Крым, заместитель председателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал слова Владимира Зеленского о новой военнной операции по захвату Крыма.
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