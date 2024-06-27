По поводу перестрелки в центре Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Участники безобразной сцены ответят за выстрелы у жилого комплекса по законуУголовное дело возбуждено по поводу скандала с дракой и выстрелами, который разразился вчера, 26 июня, рядом с элитным жилым комплексом "Тихвин" в центре Екатеринбурга.