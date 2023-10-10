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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Коллегия ЕЭК определила критерии значимости лекарственных препаратов

Коллегия ЕЭК определила критерии значимости лекарственных препаратов

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала Руководство по оценке особой значимости для здоровья населения лекарственных препаратов в целях  проведения ускоренной экспертизы при их регистрации.

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