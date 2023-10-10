Коллегия ЕЭК определила критерии значимости лекарственных препаратов

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала Руководство по оценке особой значимости для здоровья населения лекарственных препаратов в целях проведения ускоренной экспертизы при их регистрации.
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