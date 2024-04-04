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НАША ЛОСИНКА

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Дискуссия о собаках пройдёт в центре творчества и досуга на Менжинского

В субботу, 6 апреля в Центре творчества и досуга Бабушкинского парка состоится разговор о собаках с руководителем ветеринарного центра «Раденис», действующей спортсменкой кинологического спорта и владелицей двух собак Екатериной Рачинской.

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