В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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