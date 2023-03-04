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В Запорожье зреет бунт против Зеленского

В Запорожье зреет бунт против Зеленского

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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