Свердловчанам рассказали, как правильно утилизировать новогоднюю елку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ФедералПресс. Все деревья, как настоящие, так и искусственные, необходимо подготовить к утилизации, которая будет проходить с 15 по 28 января, рассказала пресс-служба «Спецавтобазы».
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