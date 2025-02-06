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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как защитить личные данные от мошенников на «Госуслугах»

Россиянам рассказали, как защитить личные данные от мошенников на «Госуслугах»

Двухфакторная защита не панацея Злоумышленники научились взламывать двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги», рассказал радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

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