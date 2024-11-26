В России разработан безопасный контейнер для старых батареек

Учёный из Иркутска придумал удобное и функциональное устройствоУдобный и безопасный контейнер для использованных батареек запатентовал недавно учёный из Иркутского государственного аграрного университета Василий Хабардин.
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