Ургант тайно вернулся на экраны. Поверят ли русские слезам шоумена?

Борис Леонтьев

Не смотрел, не смотрю, и не буду смотреть ничего с этим ушлёпком и с его папашей, так что мне фиолетово куда он там вернулся. А вот Эрнста и прочих теледеятелей, которые воруют наши деньги платя такому вот говну из наших налогов пора уже крантик денежный завернуть, а их всех посадить с конфискацией.