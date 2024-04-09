Режиссёр Солодников опубликовал трейлер фильма "Во сне ты горько плакал" с Ургантом. Ходят слухи, что если кино "выстрелит", то беглого шоумена вернут на ТВ.
Ургант тайно вернулся на экраны. Поверят ли русские слезам шоумена?
Комментарии
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Михаил Молчев
А что, у нас говно на ТВ закончилось?
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1 час.
Алексей Медведев
Верить шоуменам, то же самое, что отдать ключи от дома вору!
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57 мин.
Борис Леонтьев
Не смотрел, не смотрю, и не буду смотреть ничего с этим ушлёпком и с его папашей, так что мне фиолетово куда он там вернулся. А вот Эрнста и прочих теледеятелей, которые воруют наши деньги платя такому вот говну из наших налогов пора уже крантик денежный завернуть, а их всех посадить с конфискацией.
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8 мин.
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