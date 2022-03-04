Происшествия

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В Новосибирской области вручены медали СК России подросткам, спасшим оставленного на дороге младенца

В Новосибирской области вручены медали СК России подросткам, спасшим оставленного на дороге младенца

7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области  несовершеннолетними была обнаружена коробка, в которой находился новорождённый ребёнок.

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