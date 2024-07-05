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Переправа через Днепр сорвана, ДРГ ликвидирована: беспокойная ночь наших десантников

Переправа через Днепр сорвана, ДРГ ликвидирована: беспокойная ночь наших десантников

"В течение суток десантники также ликвидировали продовольственный склад украинских боевиков, замаскированный в автофуре на правом берегу, а также боекомплект минометного расчета, укрытый в сарае," — написал он в своём Telegram-канале.

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