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Как готовят самолеты Су-25 к вылету: лучшее видео СВО за день

Как готовят самолеты Су-25 к вылету: лучшее видео СВО за день

Штурмовики Су-25 ВКС России продолжают работать в зоне СВО на Донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.

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