Склад "Невской логистики" в Шушарах готовят к продаже

Два производственных здания общей площадью около 50 тыс. кв. метров, размещенные на участке в 4 га, выставлены на продажу в рамках процедуры банкротства компании ООО "Невская логистика", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.