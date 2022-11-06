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Навка о дуэте Медведевой и Федотова: «Федор – шикарный катальщик, уверенно стоит на коньках. Так будет даже интереснее»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о новом партнере Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» – актере Федоре Федотове.

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