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Тренер Медведева объяснил, как теннисист спас матч со Зверевым на AO

Тренер Медведева объяснил, как теннисист спас матч со Зверевым на AO

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара на пресс-конференции рассказал, как его подопечному удалось переломить ход матча с немецким спортсменом Александром Зверевым по ходу полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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