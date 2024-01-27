Тренер Медведева объяснил, как теннисист спас матч со Зверевым на AO

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара на пресс-конференции рассказал, как его подопечному удалось переломить ход матча с немецким спортсменом Александром Зверевым по ходу полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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