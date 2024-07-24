Челябинского чиновника и его подельника осудили за кражу металла на 11 миллионов

ЗЛАТОУСТ, 24 июля, ФедералПресс. Заместителя начальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимира Горбунова и заместителя руководителя муниципального учреждения «Благоустройство» Антона Нагаева признали виновными в краже металлолома на 11 миллионов рублей.
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