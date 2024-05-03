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ЕС: Украину ждут сложности с помощью, если Киев не будет о ней отчитываться

ЕС: Украину ждут сложности с помощью, если Киев не будет о ней отчитываться

Представитель Европейского союза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона заявила, что Евросоюз предупредил Украину о трудностях при получении помощи от ЕС, если киевские власти не будут отчитываться о её использовании.

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