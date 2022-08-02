Ударами высокоточного оружия уничтожены объекты концентрации сил и средств противника в Николаеве и Харькове

В большинстве областей Украины этой ночью и ранним утром включались сирены воздушной тревоги. Так, тревога, предупреждающая о возможном нанесении ударов, слышна жителям Николаевской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и других областей.