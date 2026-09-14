Под Новосибирском пьяный муж задушил жену нижним бельем

В Бердске Новосибирской области 55-летнего мужчину подозревают в убийстве супруги. По данным регионального СК, расправа произошла на дачном участке во время конфликта.
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