«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». Порошенко рассказал о первых часах после начала СВО

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии