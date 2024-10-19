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«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». Порошенко рассказал о первых часах после начала СВО

«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». Порошенко рассказал о первых часах после начала СВО

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках.

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