«Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО

Круглосуточная борьба с авиацией и дронами противника — их ежедневный труд. Российские операторы ПЗРК по праву контролируют небо на Угледарском направлении СВО, сбивая беспилотники и не давая подняться в небо самолетам и вертолетам ВСУ.
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